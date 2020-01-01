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«Урал» объявил об уходе Меркулова
Metaratings
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
«Урал» объявил, что защитник Михаил Меркулов покидает клуб.В источнике
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«Урал» объявил об уходе Меркулова

Sports.ru 11:23
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«Урал» сообщил об уходе Меркулова

Metaratings 10:42
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Добби окончательно свободен. «Урал» объявил об уходе Меркулова

Спорт-Экспресс 10:42
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