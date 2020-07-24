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«Урал» объявил об уходе Погребняка
Российская газета
  • ТК Звезда1:52
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка. Как сообщает пресс-служба клуба, 36-летний форвард покидает команду по истечении срока действия контракта.В источнике
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Подробнее о событии
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Полузащитник «Урала» Фидлер завершил карьеру и должен получить работу в клубе

Sport24.ru 06:16 
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Павел Погребняк покинул «Урал»

Metaratings 04:13
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«Урал» объявил об уходе Погребняка

Матч ТВ 04:09
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