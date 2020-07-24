«Урал» объявил об уходе Погребняка

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка. Как сообщает пресс-служба клуба, 36-летний форвард покидает команду по истечении срока действия контракта.