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«Урал» объявил об уходе Погребняка
Российская газета
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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка. Как сообщает пресс-служба клуба, 36-летний форвард покидает команду по истечении срока действия контракта.В источнике
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Подробнее о событии
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Павел Погребняк: Я очень рад, что был частью «Урала» на протяжении двух лет

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«Урал» объявил об уходе Погребняка

Матч ТВ 04:09
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Павел Погребняк: «Я получал удовольствие от игры за „Урал“»

Спорт-Экспресс 03:53
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