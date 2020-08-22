«Урал» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Первый матч четвертого тура чемпионата России по футболу закончился победой «Урала». Команда принимала на своем поле «Краснодар». Как сообщил «Чемпионат.com», встреча закончилась со счетом 1:0.