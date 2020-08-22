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«Урал» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Спорт-Экспресс
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  • Sports.ru
  • Metaratings
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  • Газета.Ru
Первый матч четвертого тура чемпионата России по футболу закончился победой «Урала». Команда принимала на своем поле «Краснодар». Как сообщил «Чемпионат.com», встреча закончилась со счетом 1:0.В источнике
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Экс-арбитр Федотов: «Судья убил „Краснодар“ в матче с „Уралом“»

Sports.ru 12:31
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Арбитр Федотов: судья просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом»

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Игорь Федотов обвинил арбитра матча «Урал» — «Краснодар» в ошибочных решениях

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