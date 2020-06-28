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«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
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Екатеринбургский "Урал" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе уральской команды дубль оформил Эрик Бикфалви.В источнике
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Подробнее о событии
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Бикфалви удален в матче с «Тамбовом». Он получил две карточки за 2 минуты

Sports.ru 11:19
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Эрик Бикфалви: «Самое главное, что „Урал“ смог набрать три очка»

Sportbox.RU 11:45
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«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Чемпионат 11:23
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