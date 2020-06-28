«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе уральской команды дубль оформил Эрик Бикфалви.