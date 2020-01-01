«Урал» победит «Арсенал» в 29-м туре РПЛ 15 июля

Матч 29-го тура РПЛ «Урал» - «Арсенал» начнется в 16:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным числом болельщиков на трибунах. Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин.