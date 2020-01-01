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«Урал» победит «Арсенал» в 29-м туре РПЛ 15 июля
Нева Спорт
  • Первый Тульский0:45
Матч 29-го тура РПЛ «Урал» - «Арсенал» начнется в 16:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным числом болельщиков на трибунах. Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин.В источнике
Подробнее о событии
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«Урал» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 16:00

Чемпионат 06:00
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Прямая трансляция матча «Урал» — «Арсенал» в 29-м туре РПЛ

Нева Спорт 04:58
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«Урал» – «Арсенал»: накануне матча

Тульский футбол 04:36
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