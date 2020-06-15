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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Урал» подписал контракт с нападающим Караевым
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Форвард Давид Караев стал игроком «Урала». Караев уже присоединился к команде, но в официальных матчах сможет сыграть за новый клуб только со следующего сезона.В источнике
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«Урал» заключил контракт с Караевым, которого просматривал ЦСКА

Sportbox.RU 06:53
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«Урал» заключил контракт с Караевым, которого просматривал ЦСКА

Матч ТВ 06:53
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«Урал» объявил о трансфере нападающего «КАМАЗа» Караева

Футбол России 06:40
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