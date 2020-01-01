НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРБ Лейпциг — Атлетико 2:1КДК РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого за оскорбление судьи«Спартак» пригласил комментатора Шмурнова на стадионКучеров забросил шайбу в игре с «Коламбусом»«Ювентус» хочет избавиться от Роналду и предлагал его «Барселоне»Metaratings«Урал» подпишет бывшего защитника «Динамо» РыковаRT на русском2RT на русскомКХЛРанее сообщалось, что Рыков может продолжит карьеру в «Роторе» или «Химках». "Химки" ведут переговоры с Кверквелией и Рыковым Защитник "Динамо" Рыков может перейти в "Ротор"В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: Рыков может перейти в «Урал»RT на русском 17:32«Урал» хочет подписать экс-защитника «Динамо» РыковаБомбардир.ру 17:32«Урал» подпишет бывшего защитника «Динамо» РыковаMetaratings 17:20рекламаГлавноеРБ Лейпциг — Атлетико 2:1КДК РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого за оскорбление судьи«Спартак» пригласил комментатора Шмурнова на стадионКучеров забросил шайбу в игре с «Коламбусом»«Ювентус» хочет избавиться от Роналду и предлагал его «Барселоне»Новости