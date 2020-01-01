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«Урал» подпишет бывшего защитника «Динамо» Рыкова
RT на русском
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Ранее сообщалось, что Рыков может продолжит карьеру в «Роторе» или «Химках». "Химки" ведут переговоры с Кверквелией и Рыковым Защитник "Динамо" Рыков может перейти в "Ротор"В источнике
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СМИ: Рыков может перейти в «Урал»

RT на русском 17:32
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«Урал» хочет подписать экс-защитника «Динамо» Рыкова

Бомбардир.ру 17:32
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«Урал» подпишет бывшего защитника «Динамо» Рыкова

Metaratings 17:20
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