«Урал» подпишет бывшего защитника «Динамо» Рыкова

Ранее сообщалось, что Рыков может продолжить карьеру в «Роторе» или «Химках». "Химки" ведут переговоры с Кверквелией и Рыковым Защитник "Динамо" Рыков может перейти в "Ротор"