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«Урал» поздравил «Локомотив» с «трансфером» Месси
Evo-rus.com
  • CT news0:41
«Урал» отреагировал на пост «Локомотива», объявившего о переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.В источнике
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