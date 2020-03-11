«Урал» три домашних матча в РПЛ проведет без зрителей
«Урал» три домашних матча в рамках чемпионата России по футболу проведет при пустых трибунах. По информации источника, это произойдет из-за карантина, вызванного коронавирусом. В этот промежуток «Урал» на себя поле сыграет с «Рубином», «Тамбовом» и «Динамо».В источнике
С чего всё начиналось
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" проведет три ближайших домашних матча Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей из-за угрозы коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства спорта Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн 12:19