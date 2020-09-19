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«Урал» ушел от поражения в матче с «Зенитом»
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В самом начале встречи "Зенит" открыл счет. Артем Дзюба открылся, получил передачу и поразил ворота. Арбитр матча Сергей Карасев сразу же показал, что было положение "вне игры".В источнике
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