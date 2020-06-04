«Урал» усилится нападающим, который не прошёл просмотр в ЦСКА

"Уралу" нападающий достанется бесплатно, поскольку по окончании сезона в ПФЛ он стал свободным агентом. Напомним, что прошедшей зимой Караев провёл два тренировочных сбора с московским ЦСКА, однако в итоге армейцы отказались от его подписания.