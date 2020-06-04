«Урал» усилится нападающим, который не прошёл просмотр в ЦСКА
"Уралу" нападающий достанется бесплатно, поскольку по окончании сезона в ПФЛ он стал свободным агентом. Напомним, что прошедшей зимой Караев провёл два тренировочных сбора с московским ЦСКА, однако в итоге армейцы отказались от его подписания.В источнике
С чего всё начиналось
25-летний нападающий «КАМАЗа» Давид Караев перейдет в ФК «Урал», который выступает в РПЛ. Как стало известно ИА «Татар-информ» от источника, знакомого с ситуацией, игрок уже прошел медосмотр, в ближайшее время стороны подпишут контракт.