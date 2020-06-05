НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
«Урал» усилится нападающим, который не прошёл просмотр в ЦСКА
Metaratings
  • Metaratings
  • Тульский футбол
  • Татар-информ
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Челнинские известия
"Уралу" нападающий достанется бесплатно, поскольку по окончании сезона в ПФЛ он стал свободным агентом. Напомним, что прошедшей зимой Караев провёл два тренировочных сбора с московским ЦСКА, однако в итоге армейцы отказались от его подписания.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев подпишет контракт с «Уралом»

25-летний нападающий «КАМАЗа» Давид Караев перейдет в ФК «Урал», который выступает в РПЛ. Как стало известно ИА «Татар-информ» от источника, знакомого с ситуацией, игрок уже прошел медосмотр, в ближайшее время стороны подпишут контракт.
Татар-информ 01:30
Подробнее о событии
alt

Гендиректор «КАМАЗа» — о возможном переходе Караева в «Урал»: «Не знаю, что будет с его будущим»

Sport24.ru 05:45 
alt

Источник: Давид Караев, от которого отказался ЦСКА, перейдёт в «Урал»

Чемпионат 04:22
alt

Форвард КАМАЗа Караев перейдет в «Урал». Зимой он был на просмотре в ЦСКА

Sports.ru 04:12
реклама
Главное
Новости