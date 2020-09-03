«Урал» ведет переговоры со «Спартаком» по поводу Мирзова

Быстроногий полузащитник не хочет покидать "Спартак". Но Григорий Иванов намерен уговорить Мирзова перейти в "Урал". Президент "Урала" Григорий Иванов ведёт переговоры со "Спартаком" по переходу Резиуана Мирзова.