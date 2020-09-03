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«Урал» ведет переговоры со «Спартаком» по поводу Мирзова
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Быстроногий полузащитник не хочет покидать "Спартак". Но Григорий Иванов намерен уговорить Мирзова перейти в "Урал". Президент "Урала" Григорий Иванов ведёт переговоры со "Спартаком" по переходу Резиуана Мирзова.В источнике
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Подробнее о событии
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Президент «Урала» подтвердил переговоры со «Спартаком» по Мирзову

Советский спорт 3 сентября в 06:57
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Мирзов может уйти в аренду в «Урал». «Спартак» будет платить большую часть зарплаты

Sports.ru 3 сентября в 04:58
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Президент «Урала» Иванов: «Ведем переговоры со „Спартаком“ по поводу Мирзова»

Sport24.ru 3 сентября в 04:57 
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