«Урал» заключил контракт с Даниэлем Мишкичем

Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с хорватским полузащитником Даниэлем Мишкичем. Спортсмен будет выступать под номером 19, об этом рассказали в пресс-службе команды.