ЧемпионатУроженка Москвы Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла УимблдонЕлена Рыбакина, представляющая Казахстан, стала победительницей Уимблдонского турнира, обыграв в финале Онс Жабер из Туниса.Матч ТВПоединок продолжался 1 час 51 минуту и завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2. У Рыбакиной четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейкпоинта из шести.Bookmaker-ratings.ruРыбакина до 2018 года представляла Россию.RT на русскомВпервые в карьере турнир Большого шлема выиграла 23-летняя Елена Рыбакина.РИА НовостиЧитать далееСвернуть24.kzЧемпионатРБК спортSuper.ruSports.kzInc-news.ruELLE.ruИнтерфакс-СпортPrognozistИноПроСпортМосковский КомсомолецКазинформSmotrim.ruSputnik БеларусьАргументы и ФактыРИА Bestnews.kzLenta.ruVerybet.ruПлеймейкерСпортКПVластьТК ЗвездаMeta-ratings.kzLiveSport.ruBookmaker-ratings.ruLiveResult.RuСпорт-ЭкспрессСоветский спортРамблерКазТАГПодробнее о событииУроженка Москвы Рыбакина победила Жабер и впервые в карьере выиграла УимблдонРИА Новостивчера в 11:42Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», покорив «Уимблдон»Матч ТВвчера в 10:59Выступающая за Казахстан россиянка Рыбакина выиграла Уимблдон-2022Интерфакс-Спортвчера в 10:57Россиянка Рыбакина впервые в карьере выиграла УимблдонRT на русскомвчера в 10:59Уроженка Москвы Рыбакина стала победительницей УимблдонаSport24.ruвчера в 10:57Рыбакина стала первой в истории уроженкой Москвы, выигравшей УимблдонBetassistвчера в 11:46Рыбакина после победы в Уимблдоне сразу обняла главу Федерации тенниса КазахстанаЧемпионатвчера в 13:28Показать ещёОценить555