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Уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон

Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, стала победительницей Уимблдонского турнира, обыграв в финале Онс Жабер из Туниса.
Матч ТВ
Поединок продолжался 1 час 51 минуту и завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2. У Рыбакиной четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейкпоинта из шести.
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Рыбакина до 2018 года представляла Россию.
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Впервые в карьере турнир Большого шлема выиграла 23-летняя Елена Рыбакина.
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Уроженка Москвы Рыбакина победила Жабер и впервые в карьере выиграла Уимблдон
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Уроженка Москвы Рыбакина стала победительницей Уимблдона
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