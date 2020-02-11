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Представители Арнаутовича предложили услуги игрока «Локомотиву»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Sport24.ru
  • Soccer.ru
Ранее стало известно, что "Локомотив" хотел подписать форварда "Эвертона" Умара Ниасса, однако игрок отказался от перехода.В источнике
Подробнее о событии
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Нападающий Арнаутович был предложен «Локомотиву»

Sport.ru 06:14
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Арнаутович может стать игроком «Локомотива»

Sportbox.RU 04:51
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Арнаутович может стать игроком «Локомотива»

Матч ТВ 04:51
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