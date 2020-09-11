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Услуги Месино были предложены «Зениту»
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Услуги полузащитника миланского "Интера" Матиаса Месино были предложены петербургскому "Зениту". Об этом сообщает FcInterNews.it.В источнике
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Агенты предложили «Зениту» полузащитника «Интера» Весино

Sport24.ru 15:01 
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«Интер» выставил Весино на продажу. Полузащитника предложили «Зениту»

Футбол России 15:01
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«Интер» предложил «Зениту» приобрести Весино

Soccer.ru 14:43
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