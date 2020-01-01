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Усман Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны»
Евро-футбол.ру
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на утреннюю тренировку каталонской команды, сообщает Mundo Deportivo.В источнике
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Дембеле опять опоздал на тренировку «Барселоны»

Спорт-Экспресс 18:40
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Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны»

Soccernews.ru 15:53
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СМИ: Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

Матч ТВ 15:45
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