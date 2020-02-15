Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Ранее в субботу IBU объявил о дисквалификации Устюгова на два года и лишении спортсмена золотой медали Олимпиады в Сочи в эстафете. Кроме того из-за этого лишится медали вся эстафетная команда. Сам Устюгов назвал принятое решение беспределом.В источнике Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, всё может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов.
С чего всё начиналось
Россиянин Евгений Устюгов не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил и считает его беспредельным. Об этом Устюгов рассказал ТАСС.