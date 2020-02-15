Евгений Устюгов Российский биатлонист

Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, всё может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов.