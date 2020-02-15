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ФАНФАН
Чепиков назвал непонятным решение IBU о дисквалификации Устюгова
Bethub.org
  • Телеканал 360°1:03
Биатлонист Евгений Устюгов имеет все шансы оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о своей дисквалификации и добиться ее отмены ее. Такое мнение выразил вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков.В источнике
Евгений Устюгов
Российский биатлонист
Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, всё может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов.
С чего всё начиналось
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Устюгов назвал беспредельным решение IBU о его дисквалификации и лишении золота Игр-2014

Россиянин Евгений Устюгов не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил и считает его беспредельным. Об этом Устюгов рассказал ТАСС.
ТАСС Спорт 06:21
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Чепиков — о дисквалификации Устюгова: «Спортивные соревнования заменяют военные действия»

Sport24.ru 10:57 
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Чепиков: скоро начнут дисквалифицировать биатлонистов посмертно

РИА Новости 07:59
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Биатлонист Устюгов счел беспределом решение о своей дисквалификации

РБК 07:26
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