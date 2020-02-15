Чепиков назвал непонятным решение IBU о дисквалификации Устюгова
Биатлонист Евгений Устюгов имеет все шансы оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о своей дисквалификации и добиться ее отмены ее. Такое мнение выразил вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков.В источнике Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, всё может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов.
С чего всё начиналось
Россиянин Евгений Устюгов не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил и считает его беспредельным. Об этом Устюгов рассказал ТАСС.