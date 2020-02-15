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Глава СБР высказался о дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Спорт-Экспресс
  • Вести.Ru0:31
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  • ТК Звезда1:09
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  • Москва 240:42
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на решение о дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.В источнике
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Евгений Устюгов
Российский биатлонист
Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, всё может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов.
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