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Уткин: Акинфеев думал о завершении карьеры после поражения от «Зенита»
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Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев задумывался об уходе из футбола после проигрыша "Зениту" в минувшем туре РПЛ.В источнике
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Уткин: Акинфеев думал о завершении карьеры после поражения от «Зенита»

РИА Новости 14:03
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УТКИН: Судьба Акинфеева меня беспокоит гораздо больше, чем Ганчаренко - после матча с «Зенитом» голкипер задумался о завершении карьеры

Спорт уик-энд 13:59
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Уткин: Акинфеев задумался о завершении карьеры после поражения от «Зенита»

Metaratings 13:31
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