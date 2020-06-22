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Уткин - о «Сочи»: «Позор, отстой и дно»
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Журналист и видеоблогер Василий Уткин ярко высказался о репутации "Сочи" после скандального матча с "Ростовом".В источнике
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Уткин - о «Сочи»: «Позор, отстой и дно»

Soccernews.ru 02:22
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Уткин: сегодня быть футбольным клубом «Сочи» — отстой и дно, играть за него — позор

Чемпионат 02:07
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Уткин: «Быть футбольным клубом „Сочи“ - отстой и дно, играть за него - позор»

Евро-футбол.ру 02:55
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