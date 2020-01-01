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Уткин: «Игнорирую „Ротор“. Это команда из города гопников»
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Видеоблогер Василий Уткин выразил мнение, что Волгоград – город гопников. Поэтому он с безразличием относится к местному «Ротору».В источнике
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Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников

ProstoProSport 23:08 
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Уткин отказался обсуждать «Ротор», назвав Волгоград «городом гопников»

Спорт день за днем 16:03
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Уткин: «Я игнорирую „Ротор“ - команду из города гопников»

Soccernews.ru 15:40
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