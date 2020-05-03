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Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников
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Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.В источнике
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Команда из города гопников: Василий Уткин вновь оскорбил «Ротор» и его болельщиков

V1.ru 02:10
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Уткин отказался обсуждать «Ротор», назвав Волгоград «городом гопников»

Спорт день за днем вчера в 16:03
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Уткин: «Я игнорирую „Ротор“ - команду из города гопников»

Soccernews.ru вчера в 15:40
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