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Уткин: Вагнер Лав может «взбаламутить» ЦСКА
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В понедельник, 8 июня, Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал интерес ЦСКА к Вагнеру Лаву.В источнике
Подробнее о событии
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Уткин: отказываюсь серьёзно говорить о Вагнере как об усилении. Он может взбаламутить ЦСКА

Чемпионат 02:58
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Уткин: «Вагнер Лав может взбаламутить ЦСКА на нечто большее, чем им объективно светит»

Бомбардир.ру 02:51
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Уткин о Вагнере в ЦСКА: «Он может взбаламутить команду на нечто большее, чем ей объективно светит»

Sports.ru 02:50
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