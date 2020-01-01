НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАрустамян: Вагнер Лав и ЦСКА согласовали детали контрактаВагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКАВагнер Лав рассказал, когда назовёт свой новый клубВагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в нынешнем сезонеИржи Ярошик: «Вагнер помог бы Чалову на поле»ГлавноеВагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКАУткин назвал Мостового лучшим футболистом в истории РоссииЦена самого дорогого футболиста мира Мбаппе снизилась до €259 млнТеннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей«Краснодар» хочет купить 17-летнего бразильца Таллеса МагноГЛАС.RUУткин: Вагнер Лав может «взбаламутить» ЦСКАSoccernews.ru9Soccernews.ruФутбол РоссииЕвро-футбол.руГЛАС.RUBookmaker-ratings.ruRT на русскомНева СпортBetOnMetaratingsВ понедельник, 8 июня, Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал интерес ЦСКА к Вагнеру Лаву.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Уткин: отказываюсь серьёзно говорить о Вагнере как об усилении. Он может взбаламутить ЦСКАЧемпионат 02:58Уткин: «Вагнер Лав может взбаламутить ЦСКА на нечто большее, чем им объективно светит»Бомбардир.ру 02:51Уткин о Вагнере в ЦСКА: «Он может взбаламутить команду на нечто большее, чем ей объективно светит»Sports.ru 02:50рекламаЕщё по темеАрустамян: Вагнер Лав и ЦСКА согласовали детали контрактаВагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКАВагнер Лав рассказал, когда назовёт свой новый клубВагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в нынешнем сезонеИржи Ярошик: «Вагнер помог бы Чалову на поле»ГлавноеВагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКАУткин назвал Мостового лучшим футболистом в истории РоссииЦена самого дорогого футболиста мира Мбаппе снизилась до €259 млнТеннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей«Краснодар» хочет купить 17-летнего бразильца Таллеса МагноНовости