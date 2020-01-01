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Уткин анонсировал обращение к болельщикам «Локомотива»
Евро-футбол.ру
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  • Спорт день за днем
Популярный блогер Василий Уткин сделал свежую запись в своем YouTube-канале. Он сообщил, что готовит обращение, адресованное болельщикам «Локомотива».В источнике
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