Уткин: для «Локомотива» наступает исторический шанс сменить Семина
Уткин отметил, что главная сила Сёмина — поддержка фанатских трибун, а чемпионат возобновится без болельщиков на стадионе. В таких условиях, считает блогер, у нового тренера будет больше шансов не попасть под гнев болельщиков.В источнике Нового тренера ожидают свист трибун и обструкция. Но когда бы ни возобновился сезон, это произойдет значительно раньше, чем на трибуны начнут пускать болельщиков. Если новый тренер придет сейчас, то у него будет время. Время показать результат. Контракт Семина истекает через 29 дней.