Василий Уткин российский журналист

Нового тренера ожидают свист трибун и обструкция. Но когда бы ни возобновился сезон, это произойдет значительно раньше, чем на трибуны начнут пускать болельщиков. Если новый тренер придет сейчас, то у него будет время. Время показать результат. Контракт Семина истекает через 29 дней.