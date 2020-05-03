НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Уткин: для «Локомотива» наступает исторический шанс сменить Семина
Спорт уик-энд
  • Спорт уик-энд
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ODDS.ru
  • RT на русском
  • Евро-футбол.ру
  • DixiNews
  • Soccernews.ru
  • by.Tribuna.com
Уткин отметил, что главная сила Сёмина — поддержка фанатских трибун, а чемпионат возобновится без болельщиков на стадионе. В таких условиях, считает блогер, у нового тренера будет больше шансов не попасть под гнев болельщиков.В источнике
13
Василий Уткин
российский журналист
Нового тренера ожидают свист трибун и обструкция. Но когда бы ни возобновился сезон, это произойдет значительно раньше, чем на трибуны начнут пускать болельщиков. Если новый тренер придет сейчас, то у него будет время. Время показать результат. Контракт Семина истекает через 29 дней.
Подробнее о событии
alt

«Я, конечно, идиот». Василий Уткин о сроках появления болельщиках на трибунах и способе руководству «Локомотива» избавиться от Юрия Семина

Спорт уик-энд 03:59
alt

Уткин порассуждал о возможной отставке Семина с поста тренера «Локомотива»

Газета.Ru 03:51
alt

Уткин: для «Локомотива» наступает исторический шанс сменить Семина

Metaratings 03:43
реклама
Главное
Новости