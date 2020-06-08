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Уткин назвал лучшего вратаря в истории российского футбола после Яшина
Metaratings
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  • Чемпионат
  • Soccernews.ru
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Комментатор и спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого считает лучшим вратарем в истории российского футбола.В источнике
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Уткин: можно смело говорить, что после Яшина первым вратарем нашего футбола является Акинфеев

Футбол России 10:49
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Уткин: «Акинфеев – первый вратарь в истории нашего футбола после Яшина»

Soccer.ru 10:46 
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Уткин назвал Акинфеева первым вратарем российского футбола после Яшина

Metaratings 10:38
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