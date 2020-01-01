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Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года
Metaratings
  • Piter.tv0:44
Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.В источнике
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Уткин раскритиковал ФИФА за отмену церемонии The Best

Soccernews.ru 09:49
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Уткин раскритиковал ФИФА за отказ определять лучшего игрока года

Piter.tv 09:48
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Уткин – об отмене церемонии The Best: «ФИФА просто трусы, настоящие чиновники»

Бомбардир.ру 09:37
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