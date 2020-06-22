НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеУткин заявил, что над РПЛ уже смеётся вся ЕвропаУткин словесно казнил «Сочи» за матч с «Ростовом»Гендиректор «Сочи»: мы не виноваты в том, что произошло в «Ростове»Уткин выявил расхождения в позиции «Сочи» по матчу с молодежной командой «Ростова»ГлавноеТренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесенАлександр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса БлэйдсаДжокович не захотел сдавать тест на коронавирусБрызгалов назвал мысль о подхалимаже унизительной и позорнойDixiNewsУткин назвал ФК «Сочи» отстоем и дномСпорт уик-энд13Спорт уик-эндMetaratingsФутбол РоссииЕвро-футбол.руНева СпортBookmaker-ratings.ruRT на русскомСпорт БИЗНЕС OnlineSport24.ruSoccernews.ruCT newsKazanfirst.ruSports.ruСпортивный журналист, блогер Василий Уткин резко высказался в адрес футбольного клуба «Сочи», который встречался в мачте 23 тура российского чемпионата с ФК «Ростов», и выиграл со счётом 10:1.В источнике Комментировать22Подробнее о событии Уткин - о «Сочи»: «Позор, отстой и дно»Soccernews.ru 02:22Уткин: сегодня быть футбольным клубом «Сочи» — отстой и дно, играть за него — позорЧемпионат 02:07Уткин: «Быть футбольным клубом „Сочи“ - отстой и дно, играть за него - позор»Евро-футбол.ру 02:55рекламаЕщё по темеУткин заявил, что над РПЛ уже смеётся вся ЕвропаУткин словесно казнил «Сочи» за матч с «Ростовом»Гендиректор «Сочи»: мы не виноваты в том, что произошло в «Ростове»Уткин выявил расхождения в позиции «Сочи» по матчу с молодежной командой «Ростова»ГлавноеТренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесенАлександр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса БлэйдсаДжокович не захотел сдавать тест на коронавирусБрызгалов назвал мысль о подхалимаже унизительной и позорнойНовости