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Уткин назвал ФК «Сочи» отстоем и дном
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Спортивный журналист, блогер Василий Уткин резко высказался в адрес футбольного клуба «Сочи», который встречался в мачте 23 тура российского чемпионата с ФК «Ростов», и выиграл со счётом 10:1.В источнике
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Уткин - о «Сочи»: «Позор, отстой и дно»

Soccernews.ru 02:22
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Уткин: сегодня быть футбольным клубом «Сочи» — отстой и дно, играть за него — позор

Чемпионат 02:07
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Уткин: «Быть футбольным клубом „Сочи“ - отстой и дно, играть за него - позор»

Евро-футбол.ру 02:55
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