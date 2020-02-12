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Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Пятый канал0:28
  • Мой Брянск0:49
  • Москва 240:41
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата России в "Сочи".В источнике
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Борис Ротенберг — о Кокорине: «Договорились, что весеннюю часть сезона он проведет в «Сочи»

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