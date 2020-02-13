НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистомВ «Сочи» до последнего ждут перехода КокоринаГеннадий Орлов: Кокорин ожидает длительного контракта от «Зенита»«Сочи» ждет Кокорина на третьем сборе командыСМИ назвали причину перевода Кокорина в «Зенит-2»ГлавноеКокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистомМартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой РезцовойНазван состав российской сборной на смешанную эстафету ЧМ по биатлонуГол Овечкина признали лучшим в истории НХЛФинал Кубка России пройдет в ЕкатеринбургеФАНУткин назвал Кокорина «тряпкой» после переговоров с «Сочи»Спорт БИЗНЕС Online322Пятый канал0:28Мой Брянск0:49Москва 240:41Известный блогер и спортивный журналиста Василий Уткин назвал нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина «тряпкой» из-за переговоров с руководством «Сочи».В источнике Комментировать6Подробнее о событии Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять коронуСоветский спорт 00:34 Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»Sports.ru вчера в 17:33Уткин отреагировал на переговоры Кокорина с "Сочи: "Увы, тряпка"Sport.ru вчера в 16:14рекламаЕщё по темеКокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистомВ «Сочи» до последнего ждут перехода КокоринаГеннадий Орлов: Кокорин ожидает длительного контракта от «Зенита»«Сочи» ждет Кокорина на третьем сборе командыСМИ назвали причину перевода Кокорина в «Зенит-2»ГлавноеКокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистомМартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой РезцовойНазван состав российской сборной на смешанную эстафету ЧМ по биатлонуГол Овечкина признали лучшим в истории НХЛФинал Кубка России пройдет в ЕкатеринбургеНовости