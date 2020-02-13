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Уткин назвал Кокорина «тряпкой» после переговоров с «Сочи»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Пятый канал0:28
  • Мой Брянск0:49
  • Москва 240:41
Известный блогер и спортивный журналиста Василий Уткин назвал нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина «тряпкой» из-за переговоров с руководством «Сочи».В источнике
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Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону

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Sports.ru вчера в 17:33
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Уткин отреагировал на переговоры Кокорина с "Сочи: "Увы, тряпка"

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