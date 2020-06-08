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Уткин назвал лучшего футболиста в российской истории
РБК
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Популярный блогер Василий Уткин выразил мнение по поводу того, какого игрока можно назвать лучшим в истории российского футбола.В источнике
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Уткин назвал лучшего вратаря в истории российского футбола после Яшина

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Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории

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Василий Уткин назвал лучшего российского игрока в истории

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