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Уткин назвал Нижний Новгород «городом дураков»
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Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и назвал его "дураком".В источнике
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Василий Уткин назвал Нижний Новгород «городом футбольных дураков»

В Городе N 05:32
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Уткин назвал Нижний Новгород городом «футбольных дураков»

Metaratings 02:56
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Василий Уткин назвал Нижний Новгород городом дураков

CT news 02:12
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