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Открытый НижнийОткрытый Нижний
Журналист Уткин назвал Нижний Новгород «городом дураков»
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Журналист Уткин назвал Нижний Новгород "городом дураков". Скандальный пост спортивный обозреватель разместил у себя на страничке в соцсети.В источнике
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Подробнее о событии
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Спортивный обозреватель Василий Уткин назвал Нижний Новгород «городом дураков»

Нижний Новгород on-line 11:11
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Журналист Уткин назвал Нижний Новгород «городом дураков»

Открытый Нижний 09:25
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Уткин прокомментировал возможное объединение «Тамбова» и «Нижнего Новгорода»

CT news 06:40
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