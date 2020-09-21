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Уткин назвал главного тренера московского «Динамо» «теленком»
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На мой взгляд Новиков является обычным телёнком, которого утвердили на роль племенного быка. При этом говорят одно, что он свой, а своим необходимо доверять.В источнике
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Уткин: «Новиков был худшим выбором „Динамо“, поставили теленка племенным быком»

BetOn 04:45
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«У Новикова нет идей и стратегического плана. Поставили теленка племенным быком». Уткин — о вылете «Динамо» из ЛЕ

Sport24.ru 04:29 
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Уткин назвал тренера «Динамо» Новикова «теленком» (Видео)

Prognozist 03:28
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