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Уткин назвал лучшего игрока в истории российского футбола
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Александр Мостовой является лучшим российским футболистом за всю историю. Об этом 8 июня заявил футбольный комментатор Василий Уткин в эфире своего YouTube-канала.В источнике
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Подробнее о событии
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Уткин назвал Мостового лучшим российским футболистом: «Он сочетал черты разыгрывающего и атлета»

Sports.ru 08:30
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Уткин: «Лучший футболист постсоветского периода в России — это, безусловно, Мостовой»

Sport.ru 09:14
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Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории

РБК 07:29
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