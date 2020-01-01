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Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров
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Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.В источнике
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Уткин назвал место Семина в списке российских тренеров

Metaratings 20:39
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Уткин определил Семина в топ-3 российских тренеров

ProstoProSport 15:45 
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Василий Уткин назвал место Юрия Семина в российской истории среди тренеров

Bookmaker-ratings.ru 15:33
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