Василий Уткин российский журналист

Честно говоря, не очень понимаю такие разговоры. Потому что быть хорошим врачом — значит быть хорошим работником индустрии. Быть хорошим футболистом — это быть штучным человеком, который работает в сфере шоу-бизнеса. И я не очень понимаю, зачем это нужно сравнивать.

RT на русском

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