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Уткин: «не понимаю, зачем сравнивают зарплаты врачей и футболистов»
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Российский комментатор добавил, что районные врачи получают так же немного, как и футболисты из низших лиг. Также он отметил, что среди медицинских работников наиболее высокооплачиваемая должность — онколог. Лечение онкологических заболеваний очень сложное и дорогое.В источнике
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Василий Уткин
российский журналист
Честно говоря, не очень понимаю такие разговоры. Потому что быть хорошим врачом — значит быть хорошим работником индустрии. Быть хорошим футболистом — это быть штучным человеком, который работает в сфере шоу-бизнеса. И я не очень понимаю, зачем это нужно сравнивать.RT на русском06:36
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