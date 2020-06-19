Василий Уткин российский журналист

Найдите, парни из Ростова, за что побиться. Не надо пафоса – вас бросили не под танк и не за родину. Вам просто выпало в 17 лет прикусить смысла жизни. Скоро вся жизнь в России будет вашей, а морок сгинет.

Нева Спорт

08:16