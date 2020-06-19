Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»
Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи». Об этом он написал в своем Telegram-канале. При этом, по его мнению, большинство игроков «Ростова» не сможет выступать в будущем за свой клуб.В источнике Найдите, парни из Ростова, за что побиться. Не надо пафоса – вас бросили не под танк и не за родину. Вам просто выпало в 17 лет прикусить смысла жизни. Скоро вся жизнь в России будет вашей, а морок сгинет.Нева Спорт08:16