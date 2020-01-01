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Уткин обвинил Сёмина и фанатов в «разрушении» «Локомотива»
Спорт БИЗНЕС Online
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Известный комментатор Василий Уткин в очередной раз коснулся темы ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».В источнике
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Уткин обвинил Сёмина и фанатов в «разрушении» «Локомотива»

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Уткин: «Методы работы Сёмина давно остались в заднице»

Sport.ru 01:59
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Уткин обвинил Семина и болельщиков в разрушении «Локомотива»

РБК 01:46
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