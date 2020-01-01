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Уткин объяснил, почему ему понравился «Спартак»
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
Понравился, потому что «Спартака» просто не было.В источнике
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Уткин объяснил, почему ему понравился «Спартак»

ProstoProSport 11:33 
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Уткин: понравился «Спартак», потому что его просто не было. Хоть что-то появилось

Чемпионат 09:13
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Уткин: Бакаев стал ключевым игроком «Спартака», он - джокер Тедеско

ODDS.ru вчера в 12:33
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