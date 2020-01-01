НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОпределились соперники сборной России по группе в Лиге наций УЕФАМОК признал, что подписи Родченкова были поддельнымиАлександр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку«Металлург» обыграл «Барыс» в плей-офф КХЛ и сравнял счёт в серии«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летомProstoProSportУткин объяснил, почему ему понравился «Спартак»ODDS.ru4ODDS.ruSoccernews.ruФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruПонравился, потому что «Спартака» просто не было.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Уткин объяснил, почему ему понравился «Спартак»ProstoProSport 11:33 Уткин: понравился «Спартак», потому что его просто не было. Хоть что-то появилосьЧемпионат 09:13Уткин: Бакаев стал ключевым игроком «Спартака», он - джокер ТедескоODDS.ru вчера в 12:33рекламаГлавноеОпределились соперники сборной России по группе в Лиге наций УЕФАМОК признал, что подписи Родченкова были поддельнымиАлександр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку«Металлург» обыграл «Барыс» в плей-офф КХЛ и сравнял счёт в серии«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летомНовости