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Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером
Sports.ru
  • Sports.ru
Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.В источнике
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Уткин о лучших тренерах мира: «Не считаю Фергюсона великим, а футбол Гвардиолы не романтичен»

Sports.ru 13:50
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Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером

Чемпионат 09:56
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