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Уткин заступился за вратаря Фролова
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Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым. Самарский клуб пообещал наказать футболиста после его интервью, в котором он критично отозвался о президенте России Владимире Путине.В источнике
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Василий Уткин
российский журналист
Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране – право, гарантированное конституцией... Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья.
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