Василий Уткин российский журналист

Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране – право, гарантированное конституцией... Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья.